Alternativa: un modello per riabitare le terre alte, con Vanni Treu esperto di sviluppo locale e innovazione sociale

Immaginare e costruire il futuro delle aree interne richiede uno sforzo dell'intera comunità. Perché le idee nascono dal confronto e possono essere realizzate e trasformate in atti e politiche concrete solo se condivise e concordate con la popolazione.…

Immaginare e costruire il futuro delle aree interne richiede uno sforzo dell’intera comunità. Perché le idee nascono dal confronto e possono essere realizzate e trasformate in atti e politiche concrete solo se condivise e concordate con la popolazione. Sono queste le motivazioni dell’incontro di comunità, appunto, che si terrà domanti mattina a Castel del Giudice, per iniziativa del Comune e del centro di ri-generazione. “Alternativa: un modello per riabitare le terre alte“, questo il titolo scelto per la giornata di studi e approfondimento. La relazione sarà tenuta da Vanni Treu, esperto di sviluppo locale e innovazione sociale.

Vanni Treu, esperto di sviluppo locale e innovazione sociale

Negli ultimi anni, Vanni Treu ha seguito, come ideatore e responsabile, l’iniziativa “Vieni a vivere e lavorare in montagna“, nata in Friuli su intenzione della Cooperativa Cramars. «Nel corso degli incontri precedenti abbiamo lavorato insieme per immaginare dove Castel del Giudice desidera arrivare entro il 2050, costruendo una visione condivisa del futuro e tracciando il percorso per raggiungere questo obiettivo. – spiegano gli organizzatori dell’evento – Insieme ai quattro gruppi di lavoro costituiti negli scorsi appuntamenti, domani ci concentreremo sugli strumenti che ci permetteranno di trasformare queste idee in realtà. Sarà anche un momento importante per definire e sottoscrivere un patto tra i partecipanti, così da formalizzare l’impegno condiviso e dare forza alle decisioni prese».

Dopo la conferenza con Vanni Treu, infatti, è previsto un laboratorio a cura di NeXt Economia sul tema “Verso il patto di comunità“. L’appuntamento è per domattina, a partire dalle ore 10, nella sala meeting di Borgotufi, l’albergo diffuso.