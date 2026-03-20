Battute le piste di fondo a Prato Gentile, si torna a sciare a Capracotta

«La nevicata dei giorni scorsi ci ha permesso di preparare l'anello di monte e la pista turistica del Centro federale per lo sci di fondo di Prato Gentile» annuncia il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. Il "tetto" dell'Alto…

«La nevicata dei giorni scorsi ci ha permesso di preparare l’anello di monte e la pista turistica del Centro federale per lo sci di fondo di Prato Gentile» annuncia il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. Il “tetto” dell’Alto Molise, quindi, è pronto ad accogliere gli amanti dello sci di fondo e tutti coloro che amano la natura autentica.

«Questa neve non è solo uno spettacolo per gli occhi, – continua Paglione – ma una risorsa preziosa per il nostro territorio, perché contribuisce a nutrire le sorgenti e a ricostituire le riserve idriche. Infatti, è sempre bene ricordarlo: la montagna è la vera “fabbrica dell’acqua”. Vi aspettiamo a Capracotta – chiude il sindaco – per vivere la magia di questa nevicata primaverile e riscoprire la bellezza della nostra montagna».