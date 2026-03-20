Battute le piste di fondo a Prato Gentile, si torna a sciare a Capracotta

«La nevicata dei giorni scorsi ci ha permesso di preparare l’anello di monte e la pista turistica del Centro federale per lo sci di fondo di Prato Gentile» annuncia il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. Il “tetto” dell’Alto Molise, quindi, è pronto ad accogliere gli amanti dello sci di fondo e tutti coloro che amano la natura autentica.
«Questa neve non è solo uno spettacolo per gli occhi, – continua Paglione – ma una risorsa preziosa per il nostro territorio, perché contribuisce a nutrire le sorgenti e a ricostituire le riserve idriche. Infatti, è sempre bene ricordarlo: la montagna è la vera “fabbrica dell’acqua”. Vi aspettiamo a Capracotta – chiude il sindaco – per vivere la magia di questa nevicata primaverile e riscoprire la bellezza della nostra montagna».