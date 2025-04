Alto Molise selvaggio: lupo attacca pollame di una fattoria in pieno giorno, il video esclusivo

Pochi giorni fa l’attacco a due cani da caccia, predati e portati via da due esemplari di lupo in località Lago la Croce tra Belmonte del Sannio e Castiglione Messer Marino. Ieri mattina un altro attacco da parte di un lupo, questa volta in pieno giorno e in agro di Carovilli. Il predatore selvatico si è introdotto in una fattoria, mentre tra l’altro era presente il proprietario, e ha tentato di catturare un pollo. L’incredibile sequenza dell’atto di predazione, tra l’altro andato fallito, è stata filmata dalle telecamere di sorveglianza della fattoria e l’Eco è in grado di offrirla ai suoi lettori in esclusiva.

