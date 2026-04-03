Alto Vastese: si lotta contro l’isolamento, mezzi meccanici tentano di tenere aperte le provinciali residue

Una lotta senza pari contro la forza delle calamità naturali. Per scongiurare l'isolamento di un intero territorio le amministrazione comunali, in sinergia operativa con la Provincia di Chieti, stanno impiegando uomini e mezzi meccanici nel tentativo di mantenere…

Una lotta senza pari contro la forza delle calamità naturali. Per scongiurare l’isolamento di un intero territorio le amministrazione comunali, in sinergia operativa con la Provincia di Chieti, stanno impiegando uomini e mezzi meccanici nel tentativo di mantenere aperte e percorribili, nel migliore dei modi, le provinciali residue, quelle non compromesse da frane importanti.

Un escavatore è all’opera, in questo momento, sulla provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli, esattamente dopo il bivio per San Giovanni di Montazzoli. L’obiettivo è allargare la carreggiata a monte, per compensare i metri persi a valle a causa di uno smottamento.

Intanto l’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino comunica di aver riaperto la strada intercomunale verso Schiavi, con il seguente percorso: CASTIGLIONE – PADULO – VIA SANTA LUCIA – VALLI – CASALI – TAVERNA – TRIGNINA. Dal Comune precisano che c’è fango in strada, dunque occorre prestare la massima attenzione nel percorrerla.