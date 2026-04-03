Maltempo infinito: fiume Sente in piena come non accadeva da anni ( IL VIDEO)

Solitamente è una distesa di pietre riarse dal sole con un rigagnolo di acqua, quasi stagnante, al centro. Oggi il fiume Sente, affluente del Trigno, gonfiato dalle piogge torrenziali dei giorni scorsi, ha assunto le dimensioni di un corso d’acqua imponente.
Le immagini, girate questa mattina in località Carapellese, al confine tra il territorio comunale di Poggio Sannita e quello di Schiavi di Abruzzo, mostrano quanto il corso d’acqua si sia allargato, invadendo quasi tutto lo spazio a disposizione per il deflusso. Uno scenario che non si vedeva da anni.