Americani e inglesi comprano case in Molise, in quattro anni richieste salite del 5.36 per cento

Cresce l’interesse degli acquirenti esteri per le case in Molise. Negli ultimi quattro anno le richieste sono salite del +5.36%. A trainare sono i cittadini americani e inglesi. Boom di richieste da Francia e Paesi Bassi. La provincia di Campobasso è la più richiesta. Scende il valore medio degli immobili richiesti (-20,63%).

Il Molise è sempre più nel mirino degli stranieri che sono in cerca di una nuova casa in Italia. Secondo il report elaborato da Gate-away.com, il portale immobiliare per vendere casa, la regione continua a registrare numeri in salita: guardando gli ultimi quattro anni le richieste di abitazioni da parte di cittadini da tutto il mondo segnano una crescita del +5,36%.

Analizzando i dati del 2024 sono gli Stati Uniti ad essere la nazionalità più attiva con il 38,36% del totale delle richieste, seguiti al secondo posto dal Regno Unito con il 10,57%. Al terzo troviamo la Germania con il 6,65%. Seguono Italia con il 6,26% (in questo caso si parla di richieste inviate dai cittadini esteri mentre soggiornano nel Paese), Belgio (4,31%) e Canada (3,62%).

Scorrendo la classifica si segnalano le ottime performance annuali di Francia, che cresce del +26,92% a/a e Paesi Bassi che salgono del +5022,35% a/a.

Dove hanno cercato casa

Guardando alle province, quella di Campobasso prevale su Isernia con l’85,23% del totale delle richieste. A livello comunale è Castelbottaccio (CB) a convogliare la maggioranza delle richieste con il 10,96% sul totale e una crescita dell’8,74% rispetto al 2023. Seguono Petacciato (CB) con il 10,37%, Montenero di Bisaccia (CB) con il 7,53% e Agnone (IS) con il 5,48%.

Da segnalare l’ottima performance annuale del comune di Guglionesi (CB) che cresce del +77,27% a/a.

Le principali tendenze del mercato

Le abitazioni più richieste riflettono le caratteristiche del territorio molisano: al primo posto troviamo la categoria “casa singola” con il 37,77% delle richieste, seguita da “casa di campagna” con il 10,47%. Gli acquirenti stranieri prediligono immobili già restaurati o abitabili (69,57% delle richieste), di oltre 120 mq (60,27%) seguiti da quelli tra 80-10 mq (15,75%).

Per quanto riguarda i prezzi, la domanda è principalmente orientata verso immobili con un budget fino a 250.000 euro. In particolare, la fascia fino a 100.000 euro rappresenta il 79,16% delle richieste, quella tra 100.000 e 250.000 euro registra il 16,83% e quella tra 250-500 mln registra il 2,25%. La fascia tra 500-1 mln si attesta all’1,76%.

Per quanto riguarda il valore medio degli immobili richiesti nel 2024 si attesta a 75.866 euro, con una discesa del 20,63% rispetto al 2023.

Gate-away.com, chi siamo

E’ il portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri che vogliono comprare una casa in Italia. Da 15 anni promuove nel mondo le bellezze del territorio e il patrimonio immobiliare italiano favorendo l’incontro fra domanda estera e offerta del mercato italiano. Sito: www.gate-away.com