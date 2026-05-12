Studenti in piazza a Isernia, Saia: «La politica nazionale deve svincolare la sanità dai meri calcoli numerici»

«La manifestazione in difesa della sanità organizzata dagli studenti a Isernia mi ha sinceramente commosso. Vedere tanti ragazzi impegnati per una giusta causa non può che spronarci a fare ancora meglio per tutelare i servizi sanitari della nostra regione».

Sono le parole del presidente della provincia di Isernia, Daniele Saia, a margine della manifestazione sulla sanità organizzata a Isernia dagli studenti.

«Tra le strade e le piazze, oggi i giovani hanno rivendicato il loro diritto a essere curati in questi territori, il diritto a restare, a creare una famiglia e vedere altri bambini nascere qui. Di fronte a questa manifestazione la politica nazionale dovrebbe interrogarsi e riflettere, così da arrivare all’unica soluzione possibile: svincolare la sanità dai meri calcoli numerici».