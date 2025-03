Anziana sola chiama i Carabinieri perché si sente sola, due militari donna vanno a farle compagnia

Due carabiniere si sono distinte per un gesto di grande umanità, non in risposta a una vera e propria emergenza, ma per offrire compagnia a una donna anziana che si sentiva sola. La signora, novantenne di Roncoferraro, ha chiamato il 112 non per un problema grave, ma semplicemente perché desiderava un po’ di compagnia.

Le due carabiniere, tra cui una originaria di Fossacesia, Diana Theodora Craciun, in servizio nella stazione San Benedetto Po in provincia di Mantova, sono intervenute prontamente, mostrando grande sensibilità e affetto nei confronti dell’anziana. Dopo aver verificato che non ci fossero situazioni di pericolo o emergenze, hanno deciso di rimanere con la signora per farle compagnia, portando un sorriso e un momento di conforto e per alleviare la sua solitudine.

Questo gesto, che va oltre il normale dovere di servizio, evidenzia l’attenzione che le forze dell’ordine riservano anche alla sfera umana e sociale. La professionalità e la compassione dimostrate dalle carabiniere sono un esempio di come l’Arma sia al servizio dei cittadini non solo nelle situazioni di emergenza, ma anche nei momenti di bisogno emotivo e psicologico.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha espresso il suo compiacimento per il gesto delle carabiniere, inviando una nota di elogio alla sua concittadina, Diana. «Sono sempre orgoglioso che tanti giovani di Fossacesia partano per svolgere la loro attività nell’Arma dei Carabinieri, distinguendosi per la loro dedizione e sensibilità. Questo episodio dimostra ancora una volta quanto le nostre Forze dell’Ordine siano vicine alla gente e pronte a rispondere anche alle esigenze emotive dei cittadini», ha scritto il sindaco in una lettera inviata alla ragazza, sottolineando l’importanza della solidarietà e dell’umanità nel loro servizio.