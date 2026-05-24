Agnone al voto: il dato sull’affluenza non tiene conto dei residenti all’estero, la percentuale “reale” è del 36 per cento

I dati della Prefettura, pubblicati sul portale nazionale Eligendo, relativi al numero di elettori alle ore 19 risulta fuorviante e non pienamente corrispondente al vero perché il 16,46 per cento è calcolato conteggiando anche gli iscritti Aire, cioè…

I dati della Prefettura, pubblicati sul portale nazionale Eligendo, relativi al numero di elettori alle ore 19 risulta fuorviante e non pienamente corrispondente al vero perché il 16,46 per cento è calcolato conteggiando anche gli iscritti Aire, cioè i residenti all’estero.

Scorporando i quasi novemila iscritti Aire, infatti, la percentuale di votanti reali, cioè di agnonesi che sono andati ai seggi per votare, si impenna notevolmente raggiungendo approssimativamente il 36 per cento.

Gli aventi diritto in città sono 3788 e di questi sono già andati alle urne circa mille e quattrocento, facendo dunque salire la percentuale “reale” degli elettori ad oltre il 36 per cento.