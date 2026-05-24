Agnone diserta le urne: alle ore 12 ha votato solo il 5,7 per cento. A Poggio Sannita il 13, a Sant’Angelo del Pesco l’11,24 per cento

La percentuale dei votanti, cioè di elettori che si sono materialmente recati alle urne, in base ai dati forniti dalla Prefettura e relativi alle rilevazioni delle ore 12 di oggi è desolante: ha votato infatti solo il 5,7…

La percentuale dei votanti, cioè di elettori che si sono materialmente recati alle urne, in base ai dati forniti dalla Prefettura e relativi alle rilevazioni delle ore 12 di oggi è desolante: ha votato infatti solo il 5,7 per cento degli agnonesi. Cinque anni fa, sempre alle ore 12, il dato dei votanti era quasi doppio di quello attuale, con il 9,06 per cento di media tra tutte le sezioni.

La maggiore affluenza nella sezione tre, con il 9,74 per cento, la peggiore nella sezione due, con appena il 3,22 per cento. Nella sezione numero uno ha votato il 7,43 per cento; nella numero 4 il 4,29 per cento; nella 5 il 4,62 per cento; nella sei leggermente meglio con un 8,97 per cento.

Nell’unica sezione di Poggio Sannita il dato dei votanti, sempre alle ore 12, si attesta al 13,02 per cento che è superiore di due punti percentuali rispetto alle scorse elezioni.

A Sant’Angelo del Pesco ha votato l’11,24 per cento, con una leggera flessione rispetto al 12,03 per cento di cinque anni fa.

Va precisato che si tratta di dati parziali, rilevati alle ore 12 di oggi. Si vota fino a questa sera alle ore 23 e ancora nella mattinata di domani fino alle 15.