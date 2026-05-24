Meno di due agnonesi su dieci alle urne: nel rione Civitelle si vota di più, fanalino di coda contrada Sant’Onofrio

Migliora lievemente, rispetto alle ore 12, la percentuale di votanti in Agnone, restando tuttavia inferiore rispetto al dato di cinque anni fa. La rilevazione presso i seggi fornita dalla Prefettura è relativa alle ore 19 e fa segnare…

Migliora lievemente, rispetto alle ore 12, la percentuale di votanti in Agnone, restando tuttavia inferiore rispetto al dato di cinque anni fa. La rilevazione presso i seggi fornita dalla Prefettura è relativa alle ore 19 e fa segnare un 16,46 per cento di elettori. Significa che meno di due elettori su dieci si sono recati alle urne per votare. Il dato precedente, di cinque anni fa, era invece del 23 per cento.

L’afflusso maggiore si registra nella sezione numero sei, quella del rione Civitelle, con il 33,37 per cento. Segue Maiella con il 24, 86 per cento; bene anche la sezione uno, centro storico, dove ha votato anche il sindaco uscente e candidato Daniele Saia, con il 19,17 per cento. Il peggior dato nella sezione cinque, contrada Sant’Onofrio, con un 8,97 per cento.

Decisamente meglio a Poggio Sannita, dove si raggiunge il 31,14 per cento, dato addirittura superiore a quello di cinque anni fa, quando alla stessa ora aveva votato il 26 per cento degli elettori.

A Sant’Angelo del Pesco i votanti nel pomeriggio si attestano al 24 per cento, mentre cinque anni fa il dato della stessa ora faceva segnare quasi il 27 per cento.