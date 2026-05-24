L’Università delle Generazioni regala libri in vista dell’estate, l’iniziativa promossa da Domenico Lanciano

Da lunedì 25 maggio l’Università delle Generazioni di Agnone regala libri pure per incentivare la lettura estiva (specialmente tra i giovanissimi) e soprattutto per far conoscere problematiche ed autori locali. In tale senso sta per affiggere per le…

Da lunedì 25 maggio l’Università delle Generazioni di Agnone regala libri pure per incentivare la lettura estiva (specialmente tra i giovanissimi) e soprattutto per far conoscere problematiche ed autori locali. In tale senso sta per affiggere per le vie e le piazze della città altomolisana un apposito manifesto murale con l’elenco delle 23 pubblicazioni offerte. Romanzi, raccolte poetiche, piccoli saggi di sociologia locale e su annosi temi territoriali. Tutto può essere preso al solo costo della stampa cartacea oppure, in modo totalmente gratuito, con il formato digitale rivolgendosi alla tipografia di Antonio e Anna Litterio, sita sul principale corso di Agnone in Via Roma 27 (email antonioeanna@yahoo.it, tel. 0865.78931).

Tale iniziativa, promossa da Domenico Lanciano, si inserisce in un’apposita operazione socio-culturale che si definisce “Stupire il mondo” e che, in un prossimo futuro, potrebbe essere denominata “Agnone città del dono” traendo spunto dalla consuetudine felicemente avviata già nel 1977 dalle Edizioni dell’Amicizia del prof. Remo de Ciocchis, il quale continua a regalare i propri libri. L’idea (che deve essere ancora perfezionata e sottoposta alla valutazione della prossima Amministrazione comunale che uscirà dalle elezioni di oggi) sarebbe quella di realizzare una vera e propria “Settimana del dono” che potrebbe significare non soltanto donare libri ma tutto ciò che i cittadini intendano regalare (o disfarsi).

Infatti, a volte è meglio donare piuttosto che conferire alle discariche. D’altra parte, una manifestazione che regali libri ed altri oggetti (ormai in disuso) inserita in un mercatino dell’usato (come avviene in altre parti d’Italia e ancora di più all’estero) potrebbe attrarre in Agnone ulteriore e valido turismo. Il tutto, quindi, è ancora da perfezionare, ma l’Università delle Generazioni, che sta offrendo un primo esempio, ha fiducia che una simile iniziativa potrebbe avere, se ben curata, molto successo e visibilità anche nazionale.