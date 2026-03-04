Archivi e borse lavoro: Soprintendenza e Comuni attivano un percorso di formazione per i borsisti

La Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise e i Comuni di Casacalenda (CB) e Santa Croce di Magliano (CB), sottoscriveranno un accordo triennale di collaborazione in materia archivistica. Un’intesa a tre che nasce dalla volontà condivisa di valorizzare concretamente le borse lavoro regionali, destinate al personale impiegato negli archivi comunali, avviate lo scorso 2 marzo 2026.

L’accordo sarà presentato con una conferenza stampa che si terrà giovedì, 5 marzo, alle ore 12:30 presso Palazzo Japoce a Campobasso. Saranno presenti i firmatari: Vincenzo Mario Lombardi, Soprintendente archivistico e bibliografico dell’Abruzzo e del Molise; Sabrina Lallitto, Sindaca del Comune di Casacalenda e Alberto Florio, Sindaco del Comune di Santa Croce di Magliano.

L’obiettivo di questa iniziativa è preciso: fare in modo che le borse lavoro non si esauriscano in un’occupazione generica, ma diventino un percorso di apprendimento reale, con competenze archivistiche riconoscibili e spendibili. La Soprintendenza metterà a disposizione dei borsisti e del personale comunale un percorso formativo condotto da funzionari archivisti qualificati. Si tratta di un percorso formativo, teorico e pratico, finalizzato a fornire le coordinate e gli strumenti essenziali per un’adeguata cura degli archivi comunali, che tenga conto, da un lato, dell’attività di tutela promossa dalla Soprintendenza e, dall’altro, delle esigenze dei Comuni.

«Siamo davvero soddisfatti di questo accordo» – dichiarano i Sindaci dei due Comuni, Sabrina Lallitto e Alberto Florio – «Grazie alla generosa disponibilità del Dott. Lombardi e della Soprintendenza, le borse lavoro che sono partite il 2 marzo diventeranno qualcosa di più di una misura di sostegno: saranno una vera occasione di crescita professionale per i ragazzi coinvolti, e al tempo stesso un’opportunità per i nostri Comuni di prendersi cura del patrimonio documentale con metodo e competenza».

La collaborazione è a titolo gratuito per tutte le parti e non comporta oneri per i bilanci comunali. L’accordo, autorizzato dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura, retta da Antonio Tarasco, ha durata di sei mesi rinnovabili. Un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici — Comuni, Ministero della Cultura e Regione Molise — possa trasformare una misura ordinaria in un’opportunità straordinaria per i territori e per chi ci vive.