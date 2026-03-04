Il Samnium Innovation Hub, lunedì 10 marzo alle ore 16 ospiterà la presentazione dell’ultimo numero di Economia & Lavoro, la rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali della Fondazione Giacomo Brodolini, edita da Carocci editore.

Il volume “L’economia dei territori tra dinamiche demografiche e politiche di coesione: il caso delle Aree Interne” sarà presentato da alcuni degli autori, autorevoli docenti e ricercatori dell’Università degli Studi del Molise, tra i quali Luisa Corazza, Giuliano Resce, Antonella Rancan e Cecilia Tomassini, e coinvolgerà nella discussione anche la Sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, vicepresidente Anci con delega al Mezzogiorno e alle Politiche di Coesione territoriale, insieme a tutte le figure istituzionali invitate a partecipare.

Un momento di confronto e analisi multidisciplinare sul legame tra trasformazioni demografiche, sviluppo locale e strumenti di coesione territoriale.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo di networking presso il Lounge Bar.

Indirizzo: via Natale Molinari 1/E, Campobasso