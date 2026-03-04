  • News

    • L’economia dei territori tra dinamiche demografiche e politiche di coesione: il caso delle aree interne

    Pubblicato il

    Il Samnium Innovation Hub, lunedì 10 marzo alle ore 16 ospiterà la presentazione dell’ultimo numero di Economia & Lavoro, la rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali della Fondazione Giacomo Brodolini, edita da Carocci editore.

    Il volume L’economia dei territori tra dinamiche demografiche e politiche di coesione: il caso delle Aree Interne sarà presentato da alcuni degli autori, autorevoli docenti e ricercatori dell’Università degli Studi del Molise, tra i quali Luisa CorazzaGiuliano ResceAntonella Rancan Cecilia Tomassini, e coinvolgerà nella discussione anche la Sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, vicepresidente Anci con delega al Mezzogiorno e alle Politiche di Coesione territoriale, insieme a tutte le figure istituzionali invitate a partecipare.

    Un momento di confronto e analisi multidisciplinare sul legame tra trasformazioni demografiche, sviluppo locale e strumenti di coesione territoriale. 

    Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo di networking presso il Lounge Bar.

    Indirizzo: via Natale Molinari 1/E, Campobasso

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento