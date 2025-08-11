Aree interne e spopolamento, quale futuro per montagne italiane: è il tema della festa de L’Unità di Capracotta

Domani a Capracotta torna la Festa de l’Unità, a quarant’anni esatti dalla prima che fu organizzata proprio nel mese di agosto del 1985. «Abbiamo voluto celebrare questo anniversario con un dibattito importante e impegnativo sulle aree interne e sullo spopolamento, per provare a capire, anche con il contributo dei relatori che saranno con noi, se è ancora possibile costruire un’idea di futuro per le montagne, per tutte le montagne» spiega Candido Paglione, il sindaco di Capracotta.

«Noi siamo convinti che si possa ribaltare la logica che ci ha visti relegati nella marginalità territoriale e sociale e diventare, invece, i luoghi delle nuove opportunità. – continua Paglione – La lotta allo spopolamento deve diventare un’idea comune e una sfida collettiva per essere una speranza concreta e un obiettivo possibile. Ne parliamo domani pomeriggio in Piazza Stanislao Falconi, a Capracotta, alle 17».