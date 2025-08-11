  • News

    • Castiglione Messer Marino, dove storia, maschere e tradizioni prendono vita

    Il 17 agosto 2025, il comune di Castiglione Messer Marino (CH) ospiterà la IV edizione di “Incontro di Maschere e Tradizioni” — una giornata dedicata al folclore, al patrimonio e allo spirito comunitario, coronata dalla sfilata dei Gruppi Storici Tradizionali abruzzesi che si snoda nel cuore del paese.

    I festeggiamenti iniziano alle ore 10 con la presentazione ufficiale dei gruppi partecipanti e il gemellaggio con il Gruppo Storico Culturale Arzeberg della Val di Non (Trentino). Ad unirsi al benvenuto ci saranno il Sindaco Silvana Di Palma e i rappresentanti dei gruppi ospiti.

    Nel pomeriggio, alle ore 16, il corteo partirà da piazza Felice Lonzi, tessendosi la strada attraverso il centro storico fino a raggiungere piazza della Repubblica per il gran finale.

    Tra i gruppi ospiti:

    • Gruppo Folk Val Resia (UD)

    • Gruppo Storico Culturale Arzeberg Val di Non (TN)

    • Gruppo Tamburi In Nomine Anxa from Lanciano (CH)

    • Gruppo del Borgo in Fiore da Poggio Sannita (IS)

    • Tradizionali Mazzaroni from Casali di Schiavi di Abruzzo (CH)

    … e i padroni di casa, I Pulgenella di Castiglione Messer Marino (CH)

    Al calar del sole, i festeggiamenti continuano con Valerio Ricciardello che esegue Tamburriate e Tarantelle, seguiti dai vivaci ritmi de “I Cric”.

    E siccome in Abruzzo nessuna festa è completa senza un assaggio della sua anima culinaria, la serata in piazza servirà specialità locali: tagliarill e fasciul, panini con salsiccia, caciocavallo impiccato, arrosticini e fringi.

    Entra a Castiglione Messer Marino questo agosto e lasciati guidare dalla tradizione attraverso musica, storia e l’irresistibile richiamo dell’Abruzzo.

