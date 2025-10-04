Aree interne, Saia: «Investire sulle Province per coordinare le aggregazioni di piccoli Comuni»

«Bisogna tornare a investire sulle Province per dare loro la possibilità di coordinare le aggregazioni di piccoli Comuni che fanno rete per salvarsi». Così il Presidente della Provincia di Isernia e delegato UPI alle Aree Interne, Daniele Saia, a margine del suo intervento agli Stati Generali delle Aree Interne a Benevento.

«Oggi – ha continuato Saia – i nostri Comuni si muovono in un groviglio di strumenti utili, ma con regole e gestioni diverse. Occorre una razionalizzazione dei livelli di governance, con la creazione di una cabina di regia unica in grado di agire su piani integrati che riducano le complessità e accrescano le opportunità».

«Per trovare nuove energie è necessario collegare il lavoro di istituzioni, sistemi associativi, terzo settore e società civile. Uno scenario che deve mettere in rete i servizi dei piccoli paesi. In questa prospettiva – ha concluso il Presidente – bisogna immaginare le Province come hub al fianco dei Comuni per fornire supporto nella programmazione degli investimenti e nel monitoraggio della loro efficacia, come proposto da UPI».