Non si ferma all’alt e fugge: inseguito e denunciato dai Carabinieri

Lanciano, quartiere Santa Rita: Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Lanciano intimano l’alt al conducente, noto alle Forze di Polizia il quale inizia una rocambolesca fuga per le vie del paese.
Inseguito con l’attivazione dei dispositivi luminosi e sonori, il conducente del veicolo non arrestava la marcia e proseguiva la fuga con cambi repentini di direzione, zig-zag tra i veicoli, rischiando di investire gli utenti della strada nel tentativo di ostacolare la pattuglia. I Carabinieri, mantenendo una distanza di sicurezza per tutelare l’incolumità pubblica, richiedevano il supporto del NORM di Lanciano, ma il conducente, lasciata la vettura nei pressi del quartiere Santa Rita, proseguiva la fuga a piedi.
All’esito di opportune indagini, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, il soggetto è stato identificato deferito alla competente Procura della Repubblica di Lanciano per “fuga pericolosa” (art. 192, comma 7-bis del Codice della Strada). L’episodio conferma l’efficacia dell’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri.