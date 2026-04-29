Sorpreso a buttare quattro pneumatici: denuncia e sanzione da quattromila e cinquecento euro

Operazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Lanciano contro l'abbandono illecito di rifiuti. Grazie all'utilizzo di fototrappole posizionate tra le località "Iconicella" e "Villa Stanazzo", i militari hanno individuato un uomo intento a gettare quattro pneumatici invernali dal proprio…

Operazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Lanciano contro l’abbandono illecito di rifiuti. Grazie all’utilizzo di fototrappole posizionate tra le località “Iconicella” e “Villa Stanazzo”, i militari hanno individuato un uomo intento a gettare quattro pneumatici invernali dal proprio fuoristrada, una condotta anche particolarmente pericolosa in quanto due pneumatici, hanno rotolato lungo una scarpata invadendo trasversalmente la carreggiata della Strada Provinciale 86, con serio rischio per la sicurezza stradale.

​L’uomo, identificato grazie all’analisi dei filmati e della targa del veicolo, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria Procura della Repubblica di Lanciano ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. 152/06. L’indagato è stato ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa di 4.500 euro oltre che obbligato dell’immediato smaltimento regolare dei rifiuti.

​Si raccomanda il regolare smaltimento dei rifiuti, ricordando che i pneumatici fuori uso possono essere gestiti e smaltiti con estrema facilità e gratuitamente, in quanto è previsto un ​Contributo Ambientale. Con l’acquisto di gomme nuove, il cittadino paga già una quota destinata alla gestione del fine vita del prodotto, rendendo il ritiro presso i gommisti un servizio già finanziato.

​Inoltre, i privati possono conferire gratuitamente i pneumatici presso i centri di raccolta autorizzati, come quelli gestiti da Ecolan, evitando l’inquinamento del nostro territorio.