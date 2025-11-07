Asfalti nuovi a Belmonte del Sannio, Mastrostefano ringrazia l’assessore Sacco

La Provincia completa gli interventi di manutenzione stradale nell’agro di Belmonte del Sannio. Ne dà notizia il vicesindaco del piccolo centro montano dell’Alto Molise, Dalio Mastrostefano.

«La Provincia di Isernia ha portato a termine importanti lavori di asfaltatura, – spiega il numero due della giunta Borrelli – concentrati alle porte di Belmonte e lungo Via Cardarelli, interessando in particolare i tratti più danneggiati e soggetti a dissesto, per garantire la sicurezza agli automobilisti e una viabilità migliore. Un sentito ringraziamento all’amministrazione provinciale e all’assessore Manolo Sacco, delegato alla viabilità, per il costante impegno profuso in opere pubbliche indispensabili per la circolazione stradale». «Questi interventi – chiude il vicesindaco Dalio Mastrostefano – testimoniano l’attenzione della Provincia di Isernia verso la manutenzione e la tutela della sicurezza lungo le strade, a beneficio delle comunità che le abitano».