Attivate quattro panchine intelligenti: illuminano e ricaricano i telefoni senza alcun cavo

In materia di rinnovabili e risparmio energetico, è il sindaco Daniele Saia ad annunciare l’attivazione di alcuni nuovi arredi urbani che coniugano tecnologia e stile. «Puntiamo all’innovazione. – spiega il primo cittadino – Ad Agnone sono attive le panchine intelligenti. Sono quattro e sono state installate al belvedere Ripa, in piazza Giovanni Paolo II, lungo via Matteotti e lungo viale Marconi». Non solo miglioramente estetico del centro abitato però, perché si tratta, appunto di panchine intelligenti, dotate cioè di tecnologia.

«Grazie a un sistema di cellule fotovoltaiche integrate, – spiega lo stesso sindaco Saia – le panchine sono in grado di ricaricare i telefoni senza alcun cavo, basta solo appoggiarli sulle piastre di alimentazione. Di notte, inoltre, s’illuminano garantendo più sicurezza». Energia gratis, dunque, prodotta immagazzinando la luce solare, che può servire a ricaricare telefoni e altre apparecchiature elettroniche o semplicemente ad illuminare meglio le strade cittadine. «Le nuove installazioni sono state realizzate attraverso i finanziamenti dei Piani Urbani Integrati, – chiude Daniele Saia – fondi che mirano a migliorare il decoro urbano cittadino».