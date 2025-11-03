Asl: il direttore Palmieri in visita al comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise

Era partita come una visita di cortesia e di benvenuto al nuovo Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, invece ne è nato un confronto di estremo interesse su gestione e modelli di assistenza in sanità.

Così il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri ha avuto modo di illustrare al Generale di Brigata Gianluca Feroce, nel corso di un incontro presso il Comando di via Madonna degli Angeli, le azioni intraprese in questi primi mesi di mandato sia in tema di rivisitazione dei processi amministrativi che di organizzazione.

Il Comandante, forte della presenza capillare dell’Arma nei comuni con oltre 200 stazioni, ha sottolineato l’importanza del potenziamento dei servizi a livello territoriale, specie nell’entroterra dove è più marcata la domanda di assistenza espressa in modo particolare da popolazione anziana e fragile.

Nell’occasione è stata ribadita la disponibilità a una collaborazione reciproca, ispirata alla tutela del bene comune e della salute dei cittadini.