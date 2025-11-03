Congresso nazionale forense, l’avvocato Moscardino eletta rappresentante del distretto del Molise

Nel corso del Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Torino nei giorni scorsi, l’avvocato Roberta Moscardino è stata eletta componente dell’assemblea OCF 2025-2028, quale rappresentante del distretto del Molise.

Il nuovo Ufficio di Coordinamento sarà guidato dall’Avv. Fedele Moretti (Coordinatore), con l’Avv. Elisabetta Brusa (Segretario) e l’Avv. Antonino Distefano (Tesoriere). Completano l’ufficio di Coordinamento gli avvocati Giovanni Barile, Carlo Morace, Paolo Rossi e Mariangela Spinella.

L’OCF (Organismo Congressuale Forense) è l’organismo di vertice di rappresentanza politica dell’Avvocatura Italiana.

Fondato nel 2016, l’OCF esercita la rappresentanza politica del Congresso Nazionale Forense, di cui ha il compito di attuare i deliberati, ed elabora progetti e proposte a tutela degli interessi dell’Avvocatura e della società italiana.