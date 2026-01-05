Assalto al portavalori sulla A14, auto in fiamme e traffico paralizzato: scattano le ricerche

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l’autostrada A14, in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118. Al momento non si conosce l’entità del bottino. Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Al momento non è certo se siano state utilizzate armi. Non si sono registrati feriti. Le forze dell’ordine stanno accertando se sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Intanto sono scattate le ricerche del commando che ha messo a segno il colpo.

