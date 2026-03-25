Assalto al portavalori sventato, la Prefetto consegna un encomio alla Mobile di Chieti

La Prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, ha incontrato il Commissario Capo della Squadra Mobile, Francesco D’Antonio, ed i suoi collaboratori, accompagnati dal Questore, Leonida Marseglia, ai quali ha consegnato un encomio per l’eccezionale operazione di polizia condotta a…

La Prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, ha incontrato il Commissario Capo della Squadra Mobile, Francesco D’Antonio, ed i suoi collaboratori, accompagnati dal Questore, Leonida Marseglia, ai quali ha consegnato un encomio per l’eccezionale operazione di polizia condotta a seguito dell’assalto al portavalori dell’istituto “Aquila”, perpetrato lo scorso 5 gennaio sul tratto di A14 all’altezza del Comune di Ortona, le cui attività investigative sono proseguite, senza sosta, anche al di fuori della regione.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto D’Agostino ha espresso il più vivo apprezzamento e la più profonda gratitudine per la determinazione e la tenacia di tutta la Squadra Mobile che, con il proprio abile lavoro e l’encomiabile impegno ha consentito, applicando la nuova fattispecie di reato prevista dal Decreto Sicurezza, non solo di neutralizzare una grave minaccia criminale, ma di restituire serenità alla comunità teatina, profondamente scossa dall’episodio criminoso.

L’operazione, di immenso valore sociale e di altissimo pregio investigativo, ha contribuito ad innalzare la percezione di sicurezza in tutta la provincia, rinsaldando quel patto sociale che lega le istituzioni alla collettività, a dimostrazione della passione e della resilienza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che onorano quotidianamente la divisa indossata.