Atelier fashion show, sulla terrazza del Pincio brilla l’agnonese Federica Masciotra

La terrazza del Pincio si è trasformata in una grande passerella a cielo aperto per la quarta edizione di Ensemble, il progetto promosso da Roma Capitale e Regione Lazio, che ha fatto sfilare sette accademie di moda e…

La terrazza del Pincio si è trasformata in una grande passerella a cielo aperto per la quarta edizione di Ensemble, il progetto promosso da Roma Capitale e Regione Lazio, che ha fatto sfilare sette accademie di moda e design internazionali e di otto maison. Tra i giovani stilisti protagonisti della serata romana anche la talentuosa Federica Masciotra di Agnone.

Dopo tre anni di studio, ricerca e sperimentazione, Federica Masciotra ha concluso il suo percorso di formazione presso l’Accademia Italiana di Roma, una delle realtà formative più prestigiose nel panorama del Fashion Design. A suggellare questo importante traguardo è stata la partecipazione alla sfilata finale del progetto Ensemble appunto, promosso da Roma Capitale e Regione Lazio, durante la quale gli studenti del terzo anno hanno presentato le proprie creazioni, frutto di un intenso lavoro di progettazione e ricerca.

Partendo dal tema del kimono come principio progettuale, Federica Masciotra ha ideato, realizzato e portato in passerella un capo capace di raccontare la sua visione creativa, espressione di identità, sperimentazione e innovazione. Un momento che rappresenta non solo la conclusione di un importante percorso accademico, ma anche l’inizio di una nuova avventura nel mondo della moda. «Che questo sia solo il primo di tanti successi. Continua a credere nel tuo talento, perché quando passione e determinazione si incontrano, non esistono limiti. Siamo immensamente orgogliosi di te» è il messaggio speciale per Federica Masciotra che arriva dalla sua famiglia.