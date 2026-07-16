Sanità: il Tar accoglie l’istanza cautelare, udienza a dicembre, ma intanto il “Caracciolo” resta ospedale di area disagiata

In Camera di Consiglio, il TAR Molise ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del Piano Operativo per quanto riguarda l’ospedale “Caracciolo” di Agnone.

«Abbiamo appena appreso, con grande favore, l’accoglimento dell’istanza cautelare, in conferma del decreto presidenziale. Segno che le richieste nostre e di tutti i Comuni ricorrenti sono state ritenute finora fondate. L’udienza per la discussione del merito è stata fissata per il prossimo 16 dicembre. Rimaniamo fiduciosi, affinché i diritti e le ragioni dei cittadini e dei territori trovino pieno e definitivo accoglimento. Almeno fino al 16 dicembre, il Caracciolo rimarrà Ospedale di area disagiata, con i relativi servizi previsti e, quindi anche il Pronto Soccorso». Queste le parole del sindaco di Agnone, Daniele Saia.