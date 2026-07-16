Lite tra extracomunitari, intervento dei Carabinieri: spuntano 52 grammi di hashish, un denunciato

Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Pescara volte alla lotta ed alla repressione delle attività illecite. Una lite tra cittadini extracomunitari e l’intervento dei Carabinieri che trovano sostanza stupefacente: è quanto accaduto a Scafa (PE) qualche giorno fa.

Una lite per futili motivi all’origine del rinvenimento di sostanza stupefacente avvenuto in Scafa tra cittadini extracomunitari non è passata inosservata ai passanti che, spaventati dalle grida dei contendenti, si sono rivolti al 112 chiedendo l’intervento dei Carabinieri, temendo il peggio.

L’immediato intervento dei Carabinieri di San Valentino in A.C. oltre ad aver placato una lite che avrebbe potuto avere un epilogo diverso, ha permesso di espletare accertamenti approfonditi sui soggetti coinvolti, in tale contesto, visto l’atteggiamento nervoso ed infastidito tenuto da uno di essi, i militari decidevano di approfondire il controllo eseguendo una perquisizione personale e domiciliare alla ricerca di sostanze stupefacenti che ha permesso di rinvenire 52 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, sottoposti a sequestro.

Per tali ragioni il soggetto veniva condotto presso gli uffici della locale Stazione Carabinieri che al termine delle formalità di rito, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pescara per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.