Atessa ospita il raduno interregionale dell’Associazione nazionale Carabinieri

Nel corso del fine settimana, nella città di Atessa si svolgerà il raduno interregionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.), organizzato in collaborazione con il Comune di Atessa.

L’evento celebrerà il 90° anniversario della sezione di Atessa intitolata al “Cap. Chiaffredo Bergia M.O.V.M.” e coinvolgerà i soci, oltre che delle 53 sezioni abruzzesi, anche delle sezioni dell’A.N.C. di Lazio, Molise e Puglia.

L’Associazione Nazionale Carabinieri, che nasce con lo spirito di rappresentare il trait d’union tempo/spazio tra i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri in servizio, quelli in congedo, e la popolazione dei territori di riferimento, rappresenta anche una realtà solida che continua a portare in alto il nome e gli ideali che sono propri dell’Arma dei Carabinieri attraverso azioni di volontariato nelle comunità ove operano e di collaborazione con le varie iniziative cittadine, essendo parte attiva del Sistema Nazionale di Protezione Civile, a favore del quale opera con i suoi volontari.

Sabato 24 maggio, alle ore 17.00 in località Monte Marcone, nel corso delle celebrazioni, è prevista, inoltre, l’intitolazione di un parco cittadino al Car. Giuseppe FANTASIA, Carabiniere Ausiliario originario di Atessa, deceduto prigioniero di guerra nel campo di concentramento di Dortmund (Germania) durante il secondo conflitto mondiale, rimanendo fedele al giuramento di fedeltà alla Patria, rifiutando ogni forma di collaborazione con i nazisti.