Auto della sindaca in fiamme, Anci Abruzzo: «Giustizia e protezione per chi rappresenta le istituzioni»

«Solidarietà alla collega Catia Di Fabio, sindaco di Monteodorisio, per il gravissimo gesto intimidatorio subito. L’incendio doloso della sua auto, avvenuto davanti alla sua abitazione e in presenza dei suoi figli, rappresenta un attacco vile e intollerabile non solo alla persona, ma all’intera comunità che lei rappresenta».

Così il Sindaco dell’Aquila e Presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi.

«Colpire un amministratore nel luogo più intimo, la propria casa, significa oltrepassare ogni limite di civiltà e umanità. – continua Biondi – È un gesto che scuote profondamente tutti noi sindaci, che ogni giorno affrontiamo con impegno e responsabilità il nostro ruolo al servizio dei cittadini. Mi unisco al coro di voci che chiedono verità, giustizia e protezione per chi rappresenta le istituzioni, esposti anche alla violenza di chi tenta di minarne la libertà e la serenità personale e familiare. A Catia e ai suoi cari va il mio abbraccio e quello di tutta la comunità abruzzese di amministratori».