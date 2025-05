Governance multilivello per lo sviluppo degli obiettivi sostenibili, l’Italia protagonista a Nairobi

L’Italia rafforza il proprio ruolo guida nelle politiche ambientali globali. A Nairobi, durante l’evento di alto livello “Governance multilivello per lo sviluppo degli obiettivi sostenibili”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica insieme a UN-Habitat, venti Paesi di Africa, Asia, America Latina ed Europa hanno espresso il loro sostegno alla “Partnership Platform on Localizing the SDGs”, il progetto italiano lanciato nel G7 Ambiente del 2024 sotto Presidenza italiana.

Il Sottosegretario Claudio Barbaro, intervenuto a nome del Governo, ha illustrato alle autorità locali e ai 200 partecipanti fra i delegati degli Stati all’Assemblea, insieme alla Executive Director di UN-Habitat Anacláudia Rossbach, i contenuti dell’iniziativa, accolta con favore da Ministri e delegazioni internazionali: “La piattaforma nasce dall’esperienza italiana di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, basata sul coinvolgimento diretto di Regioni, Province autonome e Città metropolitane.

Il nostro obiettivo è costruire un’azione multilivello che parta dai governi centrali per arrivare ai territori, veri protagonisti della transizione. L’Italia ha raggiunto a Nairobi un importante successo negoziale”, ha sottolineato il Sottosegretario Barbaro.

L’iniziativa si propone di accompagnare i governi nella localizzazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030, adattando gli interventi alle specificità territoriali.

Barbaro ha inoltre richiamato il Piano Mattei per l’Africa, sottolineando la coerenza tra l’iniziativa e i progetti avviati in Senegal e Tunisia, destinati a diventare Paesi pilota grazie alla firma degli accordi prevista a luglio prossimo, nel corso del Foro Politico di Alto Livello delle Nazioni Unite a New York.