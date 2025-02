Auto di provenienza illecita: denunciato per riciclaggio e mezzo sotto sequestro

Nell’ambito di un’attività di controllo e monitoraggio del territorio, personale della Polizia di Stato ha individuato un veicolo sospetto con targa straniera all’interno del parcheggio di un noto centro commerciale della città di Chieti.

Il veicolo, in un primo momento sottoposto a verifica, ha suscitato il sospetto degli operatori intervenuti per via della sua provenienza e delle circostanze relative al suo utilizzo.

Immediatamente è intervenuto sul posto anche un equipaggio della Polizia Stradale, che, a seguito di una attenta analisi tecnica e di accertamenti incrociati, ha potuto confermare che il veicolo in questione era stato riciclato e che risultava essere provento di appropriazione indebita.

Il mezzo, infatti, era stato acquistato in modo fraudolento e successivamente rimesso in circolazione con identificazione falsificata.

Il proprietario del veicolo, un uomo che si trovava alla guida, è stato denunciato per il reato di riciclaggio, mentre l’autovettura è stata posta sotto sequestro.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’intera vicenda e verificare eventuali complici coinvolti nel riciclaggio del veicolo.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati patrimoniali ed al traffico illecito di veicoli che da tempo la Polizia di Stato conduce con particolare attenzione, al fine di garantire la sicurezza e la legalità.