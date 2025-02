“Scene in movimento” con i cameristi dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

Torna, come ogni anno all’interno della Stagione dei Concerti ISA, l’appuntamento con i Cameristi dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, che presenta in prima assoluta un brano commissionato dall’ISA al M° Roberto Molinelli firmata dal compositore. Due gli appuntamenti: domani, sabato 1° marzo alle 18 al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” dell’Aquila e il giorno successivo, domenica 2 marzo, sempre alle 18.00, all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Alba Adriatica.

Saranno impegnati: il violinista Antonio Scolletta, il violista Luigi Gagliano, il violoncellista Andrea Crisante e, ancora, Gianluca Sulli al clarinetto, con la partecipazione del violinista dalla carriera internazionale Ettore Pellegrino, Direttore Artistico ISA che svolge un’intensa attività concertistica in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, sia come spalla che come solista, esibendosi in Italia ed all’estero. Ha realizzato centinaia di concerti, tournée con gruppi cameristici, opere liriche, progetti per le scuole, progetti di formazione, festival, corsi di perfezionamento musicale, progetti speciali, grandi eventi; ha inoltre suonato con numerose e prestigiose realtà musicali nazionali e internazionali tra cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, i teatri e le stagioni concertistiche di diverse città italiane. È direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e della ICO Suoni del Sud di Foggia, e docente di Violino presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila.

Il programma prevede l’esecuzione del Quintetto in si minore per clarinetto e archi op. 115 di Johannes Brahms, una composizione monumentale che compendia il percorso compositivo dell’autore, ergendosi come una delle sue opere più intense ed emotivamente coinvolgenti.

A seguire cambio completo di sonorità con la prima esecuzione assoluta di Scene in movimento per clarinetto e quartetto d’archi, opera commissionata dall’ISA al M° Molinelli, che con l’ISA ha ormai un rapporto di collaborazione consolidato, iniziato nei primi anni Duemila. Da allora sono state innumerevoli le produzioni che lo hanno visto protagonista con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese come direttore, arrangiatore e compositore di lavori originali, confezionando sempre grandi successi in tutti i generi musicali: dal sinfonico al pop, dal rock al jazz, da importanti progetti cross over fino al teatro d’opera, firmando nel 2008 una versione semiscenica per orchestra da camera del Don Pasquale di Donizetti di cui si conserva distintamente il ricordo. In questa stagione concertistica che celebra il cinquantenario dell’ISA è sembrato dunque logico e naturale commissionare alla sua mano due lavori creati specificamente per la speciale ricorrenza: Scene in movimento, che segue l’omaggio a Mozart presentato los corso dicembre, rappresenta a pieno lo stile e la sensibilità di Molinelli, espressi attraverso un linguaggio in cui convivono la grande tecnica compositiva, il gusto per la combinazione di ritmi e armonie appartenenti alle più disparate tradizioni musicali, la profonda conoscenza delle caratteristiche tecniche e timbriche degli strumenti, una vena melodica sempre ispirata e, soprattutto, una rara fantasia.