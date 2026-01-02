  • In evidenza

    • Auto distrutta dalle fiamme sulla fondovalle Sangro, in azione Vigili del fuoco e Polizia

    Pubblicato il

    Alle ore 11 circa di questa mattina, sulla SS 652, nel territorio del Comune di Rionero Sannitico (IS), si è verificato l’incendio di un’autovettura alimentata a gasolio. Gli occupanti del veicolo risultano incolumi.

    Sul posto sono prontamente intervenute due partenze del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia, supportate da autobotte, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.

    Presenti anche la Polizia Stradale e ANAS, impegnate nella gestione della viabilità e nel ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento