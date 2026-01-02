Legnaia in fiamme: i Vigili del fuoco salvano l’abitazione, donna colta da malore

Questa mattina, nel Comune di Castel San Vincenzo (IS), in località Fonte Murillo, si è verificato un incendio che ha interessato una legnaia, con coinvolgimento parziale della tettoia di un’abitazione.

Il tempestivo e articolato intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia ha consentito di contenere rapidamente le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio all’intera struttura abitativa e limitando in modo significativo i danni.

Per fronteggiare l’emergenza, i Vigili del Fuoco hanno operato con un totale di cinque mezzi, impiegati in maniera coordinata al fine di garantire il completo spegnimento dell’incendio. Tale dispositivo si è reso necessario anche in considerazione della difficoltà di accesso all’area, che non consentiva il raggiungimento del casolare con mezzi pesanti, richiedendo quindi un’azione tecnica mirata ed efficace.

Al momento dell’evento, nove persone presenti nell’abitazione sono uscite autonomamente, senza riportare ferite.

Durante le fasi successive all’incendio, una donna ha accusato un malore riconducibile allo stato di agitazione, ed è stata prontamente assistita dal personale sanitario del 118.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri – Stazione di Castel San Vincenzo e il Sindaco del Comune, per il coordinamento istituzionale e il supporto alla popolazione