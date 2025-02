Alle 2,30 circa di questa notte una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta, con un’autopompaserbatoio, per un incendio autovettura in Via Romagna a Campobasso.

L’intervento, oltre alla estinzione del rogo dell’auto interessata ha evitato il coinvolgimento di altre autovetture parcheggiate vicino. Sul posto anche i Carabinieri di Campobasso per quanto di loro competenza.