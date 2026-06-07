Tutte le deleghe e gli incarichi ad assessori e consiglieri comunali di Poggio Sannita

Di seguito tutte le deleghe e gli incarichi dei nuovi amministratori di Poggio Sannita. Giunta comunale: restano in capo al sindaco Policella gli Affari generali e le materie non delegate; al vice sindaco Nicolino Battista le deleghe alle Attività produttive, Commercio, Ambiente, Verde pubblico; alla assessore Giovanna Bartolomeo: Sanità, Politiche sociali ed assistenziali, Personale.
Deleghe ai Consiglieri comunali di maggioranza: Giulio Ricci: Cultura, Turismo, Politiche sull’immigrazione; Angelino La Rocca: Agricoltura, Urbanistica, Supporto ai lavori pubblici; Mina Camperchioli: Comunicazione, Politiche giovanili e Transizione digitale; Cristofer Amicone: Sport, Impiantistica sportiva, Istruzione, Bilancio; Ilaria Porrone: Pari opportunità, Politiche di genere, Contrasto alle discriminazioni.
Capogruppo consiliare di maggioranza: Giulio Ricci. Capogruppo consiliare di minoranza: Livia Mancini. Commissione Elettorale Comunale: presidente Sindaco (membro di diritto); membri effettivi: Mina Camperchioli, Angelino La Rocca (maggioranza); Ranieri Policella (minoranza); membri supplenti: Nicolino Battista, Giovanna Bartolomeo (maggioranza); Tonino Amicone (minoranza). Commissione aggiornamento albo giudici popolari: presidente Sindaco (membro di diritto), Ilaria Porrone (membro di maggioranza) e Livia Mancini (membro di minoranza).