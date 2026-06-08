Winterline Venafro in Oklahoma per l’inaugurazione del museo commemorativo della 45esima divisione di fanteria statunitense

Un nuovo legame tra Venafro (IS) e gli Stati Uniti nasce in questi giorni grazie all’Associazione/Museo Winterline Venafro; in questi giorni il Presidente dell’Associazione, Luciano Bucci, sarà ospite dell’Oklahoma National Guard in Oklahoma per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo museo commemorativo della 45esima divisione di fanteria statunitense “THUNDERBIRD”.

Sentiamo direttamente dalle parole di Luciano Bucci i dettagli di questa importante operazione:” La 45esima divisione “THUNDERBIRD” è quella che per prima liberò Venafro nel novembre 1943, stazionandoci a lungo anche nelle fasi successive alle battaglie. Nel nostro museo tanti sono gli oggetti recuperati che appartenevano a questa unità. Alcuni anni fa conoscemmo il Prof. Davide D’Andrea, dell’Università dell’Oklahoma, il quale, in compagnia del Prof. Joshua Simmer, venne a Venafro per girare un documentario sui Nativi Americani arruolati nella 45esima. Già in quella occasione fummo protagonisti, come esperti conoscitori delle storie e dei luoghi, nell’aiutare i due Professori con il loro progetto. Tornato negli Stati Uniti, il Prof. D’Andrea condivise la sua esperienza con gli Ufficiali della Oklahoma National Guard ( depositari della memoria della 45esima divisione “THUNDERBIRD” ) e nacque l’idea della “THUNDERBIRD TRAIL”, un percorso commemorativo che unisse i luoghi chiave dell’avanzata della “THUNDERBIRD” dalla Sicilia alla Germania. Grazie al nostro impegno e professionalità, a seguito di vari incontri e sopralluoghi tecnici, Venafro è stata inserita in tale progetto portando all’installazione, l’otto settembre 2025 ( vedasi foto ), di una targa commemorativa presso Palazzo Guarini, che era sede del comando della 45esima Divisione “THUNDERBIRD”. Adesso, come passo successivo, il progetto verrà presentato all’inaugurazione del nuovo museo della 45esima “THUNDERBIRD” in Oklahoma e noi, per il nostro ruolo fin dall’inizio del progetto e per la nostra professionalità, siamo stati ufficialmente invitati a partecipare. Sono profondamente orgoglioso di questo in quanto, dopo il legame ormai ventennale con la First Special Service Force, questo viaggio ci permetterà di creare un nuovo legame, questa volta con la “THUNDERBIRD”, il tutto sempre per dare lustro ed importanza al nostro territorio e alla sua storia. Vi anticipo anche che stiamo lavorando ad un’altra idea progettuale che, se va in porto, legherà Venafro ad altre nazioni Europee ed extra Europee.”

Complimenti, quindi, a Luciano Bucci , e a tutta l’Associazione/Museo Winterline Venafro, per questo nuovo ed importante risultato e per l’impegno continuo nel valorizzare il territorio e la sua storia. Per conoscere di più su questa Associazione/Museo : www.winterlinevenafro.it