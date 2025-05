Autobus rimasto bloccato da una frana, necessario l’intervento dei Vigili del fuoco

A seguito di segnalazione giunta alla Sala Operativa del 115 da parte dei Carabinieri, i Vigili del fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti con il distaccamento di Termoli sulla SP78 in territorio di Palata per un autobus rimasto bloccato, al termine del suo orario di servizio e dunque senza passeggeri a bordo, tra una frana che aveva coinvolto la strada e il guardrail.

Per liberare la sede stradale e consentire al bus di riprendere la circolazione si è reso necessario l’intervento, in supporto, anche dell’autogrù proveniente dal Comando dei vigili del fuoco di Isernia.

All’ arrivo di questa si provvedeva a rimettere l’autobus in sicurezza sulla carreggiata.

Sul posto presenti anche i Carabinieri di Palata e personale della Provincia che, tenuto conto della frana, disponeva la chiusura della viabilità sulla provinciale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.