Autocarro di una ditta boschiva avvolto dalle fiamme, sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Nella mattinata di Natale, nei pressi della stazione ferroviaria della linea storica Carpinone–Sulmona di Vastogirardi, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un autocarro appartenente a una ditta boschiva.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una partenza e un’autobotte pompa (ABP) dalla sede centrale di Isernia. A titolo precauzionale è stato inoltre attivato il Distaccamento di Agnone.

Presenti anche i Carabinieri di Carovilli per gli adempimenti di competenza e la gestione dell’area. Non si registrano persone coinvolte.