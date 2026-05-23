Autocarro esce di strada: illeso il conducente, Vigili del fuoco recuperano il mezzo

I Vigili del fuoco di Isernia, poco dopo le ore 20 di ieri, sono intervenuti per soccorrere un autista uscito fuori strada col proprio autocarro adibito a trasporto animali al Km 24 della SS 85 nei pressi di Pozzilli.

Il conducente è rimasto illeso. La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta con un’autobotte, un automezzo fuoristrada e una autogrù che è servita per per ricollocare l’autocarro sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per gestire la viabilità, e un carroattrezzi per rimuovere poi il veicolo coinvolto. I militari indagano sulle possibili cause dell’incidente.