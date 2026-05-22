Precipita in un dirupo e finisce nel torrente, muore un settantenne: corpo recuperato dal Soccorso alpino

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) questo pomeriggio per persona precipitata in dirupo lungo il sentiero che dal lago di Castel San Vincenzo sale all'eremo di San Michele. L'allerta è arrivata verso le 16e55 dalla…

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) questo pomeriggio per persona precipitata in dirupo lungo il sentiero che dal lago di Castel San Vincenzo sale all’eremo di San Michele.



L’allerta è arrivata verso le 16e55 dalla Centrale 118 tramite la Centrale unica di risposta NUE 112 su richiesta di un escursionista che aveva visto scivolare il compagno fino al greto del torrente Rio Colle Alto. Mentre due squadre del Soccorso Alpino si portavano sul posto per imboccare il sentiero di risalita fino al luogo dell’incidente, la Centrale operativa 118 richiedeva l’intervento dell’elisoccorso de L’Aquila.



L’aeromobile raggiunto il luogo corrispondente alle coordinate dell’evento, dopo una breve ricognizione, sbarcava il tecnico di elisoccorso del CNSAS, membro dell’equipaggio di missione dell’elisoccorso.

Nel frattempo giungevano anche le squadre di terra del Soccorso alpino, che insieme al tecnico di elisoccorso si sono calati fino al greto del fiume, circa venti metri a valle del sentiero. Nel frattempo era giunto sul posto anche personale sanitario e Carabinieri di Castel San Vincenzo.

La persona precipitata, un uomo del 1955 originario di Giugliano in Campania, era riverso inerme nel fiume. Dopo una consultazione con il medico presente sul sentiero, il corpo è stato recuperato a monte mediante tecniche alpinistiche, dove il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma è stata quindi riportata a valle verso le 20,30 mediante una barella in dotazione al Soccorso Alpino, a disposizione dei carabinieri e dell’autorità giudiziaria competente.

Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri di Colli a Volturno.