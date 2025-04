Automobile abbandonata in Alto Molise, mano pesante della Forestale: sanzione da mille e seicento euro

Controlli e sanzioni del Nucleo Forestale di Carovilli, al comando del maresciallo capo Omar Gavoto, in materia di violazioni ambientali. Nelle ultime ore, a seguito di specifici servizi mirati alla prevenzione degli illeciti ambientali, i Carabinieri Forestali di Carovilli, sono risaliti all’intestatario di un veicolo dismesso, lasciato in stato di abbandono nell’ambiente, in violazione delle normative vigenti in materia di rifiuti speciali. Per tale illecito, è prevista una sanzione amministrativa, con la possibilità di pagamento in misura ridotta pari a 1.666,66 euro.

Il veicolo, praticamente un rottame, è stato rinvenuto dalla pattuglia dei Forestali in un’area rurale sul territorio comunale di Carovilli. Il trasgressore, rintracciato e sanzionato in via amministrativa, dovrà ora provvedere alla rimozione del veicolo ed alla successiva consegna ad un centro di demolizione autorizzato. L’operazione della specialità Forestale rientra in una più ampia attività di controllo del territorio, posta in essere in tutto l’Alto Molise, finalizzata a contrastare fenomeni di degrado ambientale e a garantire il rispetto delle norme a tutela del paesaggio e della salute pubblica.

L’abbandono di veicoli fuori uso, infatti, rappresenta non solo un intuibile problema di decoro urbano, ma anche un potenziale rischio per l’ambiente, a causa della possibile dispersione di sostanze inquinanti, quali i residui di benzina o gasolio, olio motore, liquidi presenti all’interno della batteria e via elencando. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio dell’Alto Molise, proprio al fine di preservare l’ambiente.