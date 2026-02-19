Bagnai al Mit: «Velocizzare l’iter di riclassificazione delle ex statali Istonia e Sangrina»

«La viabilità del fondovalle Sangro è una questione annosa. Oggi al MIT si è tenuto un tavolo tecnico in cui i diversi livelli amministrativi, Comuni, Province e tecnici ANAS, CSLLPP, ministero, coinvolti si sono confrontati per definire un percorso che riduca i disagi della popolazione in attesa del completamento del nuovo tracciato, atteso per il 2027».

Così l’onorevole Alberto Bagnai al termine della riunione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla quale hanno preso parte anche alcuni sindaci dell’Alto Molise, come Lino Gentile di Castel del Giudice e Nunzia Nucci di Sant’Angelo del Pesco.

«Ringrazio l’ufficio di gabinetto del Ministro, e in particolare il suo consigliere giuridico Michele Marone, per aver dato immediato seguito a questa iniziativa, – commenta l’onorevole Bagnai – e tutti i partecipanti per il loro contributo costruttivo. Il prossimo impegno è quello di velocizzare l’iter di riclassificazione delle ex statali Istonia e Sangrina. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi».