Bandoliera soltanto di rappresentanza, il Nuovo Sindacato Carabinieri: «La nostra istanza accolta dal Comando Generale dell’Arma»

Il Nuovo Sindacato Carabinieri ha ricevuto con grande soddisfazione la comunicazione del Comando Generale dell’Arma, che riconosce e accoglie una delle istanze da tempo portate avanti dall’organizzazione sindacale: la destinazione dell’utilizzo della bandoliera esclusivamente ai servizi di rappresentanza.

“La decisione – spiega il segretario nazionale di NSC Irene Carpanese – rappresenta un significativo passo avanti verso una maggiore funzionalità e praticità per i carabinieri nello svolgimento dei servizi quotidiani”.

“Si tratta – aggiunge – di un traguardo importante anche a beneficio della sicurezza dei carabinieri, soprattutto quelli che operano sulla strada: la bandoliera, pur mantenendo il grande valore storico e di rappresentanza, è un accessorio ormai privo di utilità che rischia, anzi, di essere spesso d’intralcio non solo alla funzionalità del servizio ma anche all’incolumità dei militari”.

“Il Nuovo Sindacato Carabinieri – prosegue – ha sempre sostenuto che l’utilizzo della bandoliera potesse risultare inopportuno e condizionante in specifiche attività operative, così come ampiamente documentato in diverse note indirizzate al Comando Generale dell’Arma, in cui abbiamo propriamente evidenziato le limitazioni nell’utilizzo”.

“Il riconoscimento della nostra richiesta – sottolinea il responsabile dell’Ufficio Igiene e Sicurezza sul Lavoro di NSC Giovanni Pittalis – testimonia l’importanza di un dialogo costruttivo tra le rappresentanze sindacali e il Comando Generale, volto al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’efficacia operativa dei carabinieri, nel caso specifico sostenuto proprio dall’Ufficio Igiene e Sicurezza sul Lavoro”.

“Si inizia finalmente a considerare la divisa delle Forze dell’Ordine – osserva – come un indumento di lavoro e non un abito da cerimonia”.

“Il Nuovo Sindacato Carabinieri – conclude il segretario nazionale Antonio Parrella – desidera ringraziare tutti i propri iscritti per la fiducia accordata e per il costante supporto alla promozione delle nostre iniziative: continueremo a lavorare con impegno e determinazione per il benessere e la tutela dei diritti di tutti i colleghi”.