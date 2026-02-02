Battesimo civico per i maggiorenni: Prefetto, colonnello e capitano i “padrini” d’eccezione

Si è svolta nei giorni scorsi a Villa Santa Maria la cerimonia del battesimo civico per i neo maggiorenni. Ivan Di Paolo, Martin Stanziani, Andrea Camiscia e Leka Ensi: questi i nomi dei quattro ragazzi nati nel 2007 che hanno compiuto la maggiore età nel 2025 e che hanno partecipato all’evento che ha festeggiato il loro ingresso ufficiale nella cittadinanza attiva.

La giornata si è aperta con una visita e un cerimoniale all’istituto alberghiero “G. Marchitelli” e, a seguire, c’è stata la presentazione al polo museale dei nuovi maggiorenni che hanno ricevuto una copia della Costituzione italiana e un libro che racconta la storia di Villa Santa Maria. Hanno preso parte all’iniziativa il prefetto di Chieti Silvana D’Agostino, il comandante della Compagnia Carabinieri di Atessa Francesco Giovine, il comandante provinciale dei carabinieri di Chieti Cosimo Damiano Di Caro, il comandante della Stazione Carabinieri di Villa Santa Maria Mirko Mucci, il maresciallo dei Carabinieri forestali Massimiliano D’Achille, l’avvocato Piero Nasuti, il sindaco Giuseppe Finamore, il vice sindaco Marcello Fortunato, l’assessore Ilaria Trivellato, il prof. Antonio Di Lello, ⁠la dirigente scolastica dell’istituto alberghiero Marilena Montaquila, il parroco di Villa Santa Maria padre Beniamino Mburano, l’agente di Polizia locale Lorenzo Fioravante, l’ex segretaria comunale del Comune di Villa Santa Maria Maria Giovanna Maturo, i familiari dei ragazzi e i cittadini.