Imbarca acqua e rischia di affondare, intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti, nella giornata di ieri, con una squadra del distaccamento di Termoli presso il Circolo Nautico Marinucci di Termoli con un autopompaserbatoio e un modulo antincendio per soccorrere un piccolo natante, che stava imbarcando acqua ed era parzialmente affondato.

Mediate l’utilizzo di due elettropompe la squadra è riuscita a riportare a galla il natante che successivamente è stato sollevato da una gru del Circolo Nautico e portato in sicurezza sulla banchina tecnica.

A presidiare le operazioni di soccorso è intervenuto anche personale della Capitaneria di porto.