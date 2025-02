Beni comuni e risorse collettive, a Castiglione l’esperienza del Comune di Costacciaro (Pg)

Venerdì 14 febbraio alle 14,30 riprenderanno il via le lezioni della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino dopo la pausa di gennaio. Questa terza lezione del ciclo 2024/2025, dal titolo Beni comuni e risorse collettive, vedrà la presenza della professoressa Alessandra Bulgarelli, storica dell’Università Federico II di Napoli, una delle più autorevoli voci italiane sul tema, il Comune di Costacciaro (PG) e l’Università degli Uomini Originari di Costacciaro, proprietaria collettiva plurisecolare sull’Appennino umbro.

Ad aprire la lezione ci sarà la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, accompagnata dal direttore della Scuola, Rossano Pazzagli, docente di storia moderna e di storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise.

Un tema centrale, per le aree interne, quello dei beni comuni, che rappresentano risorse fondamentali di base non solo per la tutela ecologica e ambientale e dei territori, ma anche economiche, perché in grado di attivare, come molte esperienze dimostrano, e di cui Costacciaro è vivida testimonianza, circuiti reddituali e possibilità abitative, basati sul patrimonio territoriale e ambientale locali.

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il supporto di un partenariato strategico composto da ANCI Abruzzo, UNCEM Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo e BCC Abruzzi e Molise.

La partecipazione alla Scuola dei Piccoli Comuni è gratuita ed è ancora possibile iscriversi all’intero corso o ai singoli incontri andando sul sito https://scuolapiccolicomuni.it/. Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere a scuoladeipiccolicomuni@gmail.com.