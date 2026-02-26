Bestiame senza custodia, una vacca trascina il Comune in Tribunale

Un bovino lasciato libero di vagare trascina il Comune di San Pietro Avellana in Tribunale. Lo si apprende dalla recente delibera di Giunta comunale con la quale il piccolo centro montano dell’Alto Molise, guidato dalla sindaca Simona De Caprio, ha deliberato la costituzione in giudizio dell’ente con la contestuale nomina di un legale di fiducia.

I fatti risalgono al maggio del 2024, quando la sindaca, con proprio atto, ordinò la cattura di bovino adulto, identificato poi dalla marca auricolare, risultato quindi appartenere ad una azienda agricola con sede ad Ateleta, il paese abruzzese confinante. Il proprietario dell’animale e titolare dell’azienda agricola si attivò e procedette alla cattura del bovino, come da ordinanza della sindaca appunto. Caso chiuso, almeno così sembrava e invece non è affatto così.

Perché il Pubblico ministero competente, nelle scorse settimane, ha disposto la citazione in giudizio del proprietario dell’animale perché abbandonava in libertà e senza custodia il bovino in questione. Lo stesso dovrà rispondere dei reati di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, procedibile d’ufficio nel caso in cui si tratti di terreni di beni pubblici.

Il Comune di San Pietro Avellana, dunque, parte lesa nel procedimento penale di cui trattasi, ma comunque dovrà affrontare le spese di comparizione e difesa, nominando appunto un legale di fiducia. Visto il preventivo inviato in Municipio dal professionista interessato, l’ente ha deciso di affidare la difesa per la costituzione in giudizio all’avvocato Giovanni Petrarca. Per questi motivi la Giunta comunale ha deliberato di conferire all’avvocato Petrarca l’incarico legale per la costituzione in giudizio del Comune di San Pietro Avellana come parte civile nel procedimento penale presso del Tribunale di Isernia.

foto in apertura di Giampaolo Di Biase