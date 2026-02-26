Controlli anti droga nelle scuole: Ayrton e Locki fiutano quaranta grammi di hashish

La Polizia di Stato di L’Aquila, ha effettuato un mirato servizio di controllo e contrasto dello spaccio di stupefacenti presso gli Istituti Scolastici del capoluogo. Nello specifico, personale delle Volanti e della Squadra Mobile con l’ausilio di due unità cinofile, i pastori tedeschi AYRTON e LOCKI, della Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Pescara, ha proceduto al rinvenimento e successivo sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish (circa 40 grammi) e un bilancino di precisione nelle immediate vicinanze del polo scolastico di Colle Sapone.

L’azione di controllo, sviluppata in modo sinergico e capillare, ha consentito il ritrovamento di sostanze stupefacenti nelle immediate adiacenze degli Istituti scolastici, prima dell’orario di ingresso degli studenti, evitando così che tali sostanze potessero circolare all’interno dell’ambiente scolastico.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di presidio della legalità, con particolare attenzione agli istituti scolastici, considerati luoghi da tutelare e proteggere. In tale ambito, riveste un ruolo fondamentale la collaborazione tra la Polizia di Stato e le istituzioni scolastiche, finalizzata a promuovere la cultura della legalità e a prevenire comportamenti devianti sin dalle fasi iniziali.